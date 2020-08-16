شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل 4348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 4348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الحالات إلى 176 ألفا و931، فضلا عن 75 حالة وفاة، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أنه تم فحص 19 ألفا و278 نموذجا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج التى تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض فى البلاد مليونا و282 ألفا و928 نموذجا.

وأضافت، أنه نك تسجيل 2674 حالة شفاء، ليصل إجمالى حالات التعافى 125 ألفا و374 حالة، بنسبة شفاء 71%، بينما هناك 45 ألفا و697 حالة مازالت تتلقى العلاج، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة 5 آلاف و860 حالة.

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و كانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فى العراق، قد أعلنت يوم أمس السبت، عن قرارات جديدة ضمن خطتها للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار حظر التجول الجزئى يوميا من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة فجرا، ومنع التجمعات بأشكالها كافة وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنع انتقال المواطنين بين المحافظات إلا للضرورة القصوى.

وأكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فى العراق، استمرارها برصد المواقع الإلكترونية التى "تسيء" للمؤسسات الصحية وتزعزع ثقة المواطن بالجيش الأبيض والرعاية الطبية، وشددت على ضرورة عدم ترويج القنوات الاعلامية لاى معلومات غير مستندة الى دليل علمي.