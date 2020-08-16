شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة ببرلمان الكويت‭ ‬ترفض قانون الدين العام المقدم من الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت اليوم الأحد، إن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65.43 مليار دولار) على مدار 30 عاما. وقالت النائبة صفاء الهاشم في تصريحات صحفية "اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي". وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.

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