شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: السلام مع إسرائيل فرصة للفلسطينيين.. ولا للمزايدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "لا للمزايدات" أكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة المفاوضات، بعد فترة طويلة من الجفاء، لم يحقق الطرفان فيها أي تقدم على الأرض، وهذا ما يفسر الترحيب الدولي من العواصم الرئيسة في العالم التي ترى في معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية طوق نجاة للمنطقة، مبدداً مزايدات أطراف إقليمية راغبة في استمرار حالة الصراع لتحقيق مكاسب.

وأضافت أن هذه المعاهدة ليست الأولى ولا الأخيرة، فإسرائيل ترتبط بمعاهدات سلام وعلاقات غير رسمية مع دول عديدة في المنطقة، لكن الاختلاف في توقيت هذه المعاهدة التاريخية هو تبديد قلق فلسطيني وعربي وعالمي من النيات الإسرائيلية الأخيرة بضم أراضٍ فلسطينية، لكون هذه المسألة تؤثر على حل الدولتين، كما أن المعاهدة تعزز حق الفلسطينيين، وتعيد الآمال لهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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وتابعت: حتى السلام، من الطبيعي أن تجد أطرافاً إقليمية متضررة منه، لكون مصالحها تقوم في الأساس على استثمار معاناة الشعوب وآلامها، عبر لعبة المزايدات المكشوفة للعالم، وتشويه أي جهد سياسي حقيقي يخدم الأمة وقضاياها، ويعيد الحقوق إلى أصحابها، لكن هذه الادعاءات تبطل أمام وعي الشعوب بحجم التحديات التي تتطلب خطوات شجاعة كالتي اتخذتها الإمارات.

وأوضحت في ختام افتتاحيتها أنه في الشق الآخر للاتفاق.. فإن دولة الإمارات صاحبة اقتصاد من أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم، وتمتلك رؤية واضحة ومحددة لإحلال السلام، لأنه الضامن لرفاهية شعوب المنطقة، من خلال تفعيل التنمية والتعاون بين الدول، واستفادة كل طرف من الآخر، بما يمكن أن يقدمه لخدمة هذا الهدف، في جوانب عديدة مهمة علمية وصحية وتكنولوجية، تؤمن مستقبلاً أفضل للأجيال بديلاً عن الصراعات في المنطقة.