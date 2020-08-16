شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون عقب اتصال مع رئيس فلسطين: استئناف مفاوضات السلام لا يزال أولوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر اليوم الأحد، إن استئناف مفاوضات السلام ما زال يمثل أولوية للتوصل إلى حل عادل في الشرق الأوسط.
وقال ماكرون إنه تحدث إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأضاف "أخبرته بعزمي على العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط".
وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه ناقش مع الرئيس ترامب تطورات الأوضاع في شرق المتوسط وليبيا ولبنان، وأن السلام والأمن في المنطقة مصلحة مشتركة فرنسية أمريكية.
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، معرباً فى تغريدة له عن أمله فى أن يساهم الموقف الإماراتى الشجاع فى إحلال السلام.
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