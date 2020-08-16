شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير صاروخ بالستى باتجاه المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، حسب وكالة أنباء السعودية، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية).

وكانت قد حققت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، انتصارات جديدة فى جبهات القتال بمديرية نهم شرقى محافظة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف ميلشيا الحوثى الانقلابية.

وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن أبطال الجيش حرروا مواقع ومرتفعات جديدة باتجاه جبال بحرة فى جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وما تزال المعارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي.