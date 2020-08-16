نتنياهو: التطبيع مع الإمارات تحول تاريخي يدفع السلام مع العالم العربي قدما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن اتفاقية السلام مع الإمارات الأولى من نوعها منذ 26 عاما، وتعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمة له، أن الإمارات وإسرائيل تحصدان سويا ثمار السلام الكامل والعلني في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصحة والأمن، موضحًا أن السلام مع الإمارات تحول تاريخي يدفع السلام مع العالم العربي قدما، وسيعزز السلام الحقيقي والأمن مع الفلسطينيين.
واعتبر أن الاتفاقية مع الإمارات تحول تاريخي يعزز السلام، حيث تعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام، معربًا عن أمله في تطلع دول أخرى للسلام مع إسرائيل.
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