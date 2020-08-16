شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: التطبيع مع الإمارات تحول تاريخي يدفع السلام مع العالم العربي قدما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن اتفاقية السلام مع الإمارات الأولى من نوعها منذ 26 عاما، وتعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمة له، أن الإمارات وإسرائيل تحصدان سويا ثمار السلام الكامل والعلني في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصحة والأمن، موضحًا أن السلام مع الإمارات تحول تاريخي يدفع السلام مع العالم العربي قدما، وسيعزز السلام الحقيقي والأمن مع الفلسطينيين.

Advertisements

واعتبر أن الاتفاقية مع الإمارات تحول تاريخي يعزز السلام، حيث تعتمد على مبدأ السلام مقابل السلام، معربًا عن أمله في تطلع دول أخرى للسلام مع إسرائيل.