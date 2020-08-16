شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: لا إذن عمل لمن بلغ سن الـ60 من حملة الثانوية بدءا من 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أحمد الموسى، قرارا إداريا عمم على إدارات العمل، يحظر بموجبه إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الـ60 عاما فما فوق، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون أو ما يعادلها من شهادات، وأوضح الموسى، فى القرار الصادر اليوم الأحد، أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 2021.
وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، قد بدأت فى 12 أغسطس الجارى تطبيق تعليمات شفهية بتجديد إذن العمل للوافد لمن بلغ 60 عاماً فما فوق، ممن لا يحمل شهادة جامعية، لمدة عام واحد فقط، مع إبلاغه ضرورة العمل خلال هذا العام على إنهاء إجراءات إقامته، تمهيداً لمغادرة الكويت، نظراً إلى أن العام المقبل لن يكون هناك تجديد له.
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