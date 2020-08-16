السعودية والأردن توقعان مذكرة تفاهم للربط الكهربائي

الرياض / طارق خالد / الخليج 365

وقعت السعودية، الأحد، مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي مع الأردن، بهدف تبادل فائض الطاقة في أوقات الذورة بين البلدين على مدار العام.

وبحسب قناة "العربية"، قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن المشروع يمثل جزءا من خطط الربط الكهربائي للمملكة.

وتعمل السعودية على عدة مشروعات ربط كهربائي، مع بلدان مثل مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق.

وأضاف الوزير أن هناك فرصا واعدة من المشروع لدعم موثوقية الشبكات الكهربائية بين البلدين، وتحقيق وفرات اقتصادية وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، واستيعاب الشبكات لدخول الطاقة المتجددة.

وأوضح أنه تم تحديد عدة خيارات لمسار الربط الكهربائي بين البلدين، أفضلها بطول تقريبي يبلغ 164 كيلومترا.

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وزاد: "لدى المملكة خطط طموحة لأن تصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، عند اكتمال البنية التحتية اللازمة والقيمة الاقتصادية".

وفي تصريحات صحفية سابقة، قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن المملكة تعتزم توليد نصف الطاقة الكهربائية من مصادر محلية خلال عشر سنوات مقبلة.

والأردن، بلد مستورد لمصادر الطاقة (لإنتاج الكهرباء والوقود بأنواعه)، بإجمالي فاتورة واردات سنوية تتجاوز 3.5 مليارات دولار، بحسب بيانات مركز الإحصاء (حكومي).

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال البنك الدولي، إن قدرات الربط الكهربائي بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تتجاوز 5.2 بالمئة من إجمالي قدراتها لتوليد الكهرباء.

وبيّن أنه "لدى بلدان المنطقة نحو 300 غيغاواط من القدرات المركّبة لتوليد الكهرباء، إلا أن قدرات الربط البيني المتاحة لنقل الكهرباء عبر الحدود لا تتجاوز 15.8 غيغاواط، بما يعادل 5.2 بالمئة فقط".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.