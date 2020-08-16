كورونا.. 75 وفاة في العراق و39 بالسعودية

العراق- السعودية / الخليج 365
أعلن العراق، الأحد، تسجيل 75 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت السعودية 39 حالة.
وأفادت الصحة العراقية بتسجيل 75 وفاة، و4,348 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 2,674 مريضا.
ولليوم الرابع على التوالي، يسجل العراق رقما قياسيا جديدا للإصابات، بحسب الوزارة، إذ بلغت الخميس 3,841، والجمعة 4,013، والسبت 4,293.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 176,931؛ منها 5,860 وفاة، و125,374 حالة تعاف.
وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 39 وفاة، و1,227 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 2,466 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 298,542؛ منها 3,408 وفيات، و266,953 حالة تعاف.
وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 21 مليونا و655 ألفا، توفي منهم أكثر من 769 ألفا، وتعافى ما يزيد على 14 مليونا و362 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".
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