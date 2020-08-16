القوات التركية تضبط أسلحة لـ"بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أنقرة/ فرات تاشدمير/ الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية خلال عملية "مخلب النمر" المتواصلة شمالي العراق.



وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن القوات التركية تمكنت خلال أنشطة التمشيط من ضبط رشاشات وكمية من الذخيرة والأسلحة.



وأضافت أنها ظبطت قاذفات "أر بي جي"، وأخرى مضادة للدبابات، وقذائف هاون إضافة إلى قنابل يدوية ومستلزمات عسكرية تابعة للعناصر الإرهابية.

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وفي 16 يونيو/حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الماضي.



يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.