"الدفاع" التركية: توقيف 8 إرهابيين من "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إلقاء القبض على 8 مسلحين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بمنطقة عفرين شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم توقيف 8 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" بمنطقة عملية "غصن الزيتون"، بعد الكشف عن قيامهم بأعمال إرهابية بالمنطقة.

وأكدت أن قوات الأمن أوقفت الإرهابيين قبل تنفيذ أعمالهم الإجرامية.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.