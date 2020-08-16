الجيش الليبي: 6 طائرات شحن روسية تصل بنغازي

طرابلس / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الأحد، تلقي مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، مساعدات عبر 6 طائرات شحن روسية، أقلعت من محافظة اللاذقية السورية وهبطت في بنغازي.

وقال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير "سرت الجفرة" التابعة للجيش الليبي العميد عبد الهادي دراه، للأناضول، إن 4 طائرات شحن روسية أقلعت الجمعة، من محافظة اللاذقية، تلى ذلك إقلاع طائرتين أخريين السبت من المحافظة نفسها، وهبطت جميعها في محافظة بنغازي الليبية.

وأعرب دراه، عن اعتقادهم بأن طائرات الشحن الروسية تحمل مرتزقة أو ذخيرة من نظام بشار الأسد، بهدف القتال في صفوف الانقلابي حفتر.

وشنت مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.