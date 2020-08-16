عضو بالأسرة الحاكمة الإماراتية يدعو مطرباً إسرائيلياً لزيارته

زين خليل/الخليج 365-

دعا أحد أفراد الأسرة الحاكمة الإماراتية، مطربا إسرائيليا، إلى زيارته في "أبو ظبي"، وتقديم حفل غنائي خاص هناك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأحد، إن الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، دعا المطرب الإسرائيلي "عومير أدام" إلى زيارته.

واعتبرت ذلك "نتاجا غير تقليدي" لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، الذي أعلن عنه قبل ثلاثة أيام.

وسبق أن بعث المطرب الإسرائيلي قبل عدة شهور برسالة إلى قادة الإمارات، شكرهم فيها على مساعدتهم للجالية اليهودية (عدد أفرادها نحو 1500) في بلادهم، بحسب المصدر ذاته.

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من جانبه، قال "عوفر مناحيم" مدير العلاقات العامة للمطرب الإسرائيلي "أعرب عومير عن تقديره لمساعدة بن خليفة ودعمه الاستثنائي للمعبد والجالية اليهودية (في الإمارات) ما كان له صدى إيجابي للغاية"، وفق ذات المصدر.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

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