محطة الكهرباء بغزة ستتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، في قطاع غزة، الأحد، عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء، بكامل قدرتها الإنتاجية، الثلاثاء المقبل، بسبب المنع الإسرائيلي لدخول الوقود اللازم لتشغيلها؛ في إطار قرارته الأخيرة بتشديد الحصار.

وقالت سلطة الطاقة، في بيان تلقّت الخليج 365 نسخة منه "نعلن توقف محطة توليد الكهرباء بكامل قدرتها الإنتاجية، بسبب نفاد كميات الوقود اللازم تشغيلها، جرّاء إيقاف توريده من الجانب الإسرائيلي، منذ الأربعاء الماضي (12 أغسطس/آب الجاري)".

وحذّرت من زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية الواصلة لمنازل المواطنين، لتزيد عن 75 بالمئة.

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وحمّلت سلطة الطاقة إسرائيل، المسؤولية عن "التداعيات الكارثية لأزمة الكهرباء المحتملة جرّاء ذلك".

وقررت إسرائيل، خلال الأيام الأربعة الماضية، في قرارات متتابعة، منع إدخال الوقود ومواد البناء إلى قطاع غزة، وإغلاق البحر أمام صيادي الأسماك، ردا على إطلاق "البالونات الحارقة"، باتجاه المستوطنات المحاذية.

بالتزامن مع هذه القرارات، تشن الطائرات الإسرائيلية الحربية غارات ليلية، منذ يوم الأربعاء الماضي، على عدد من الأهداف، يقول إنها تابعة لحركة "حماس".

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