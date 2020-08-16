"الإغاثة التركية" ترسل مساعدات لإدلب السورية

هطاي / الخليج 365
سلمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، الأحد، 4 شاحنات من المساعدات الغذائية إلى المحتاجين في محافظة إدلب السورية.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن الهيئة جهزت 4 شاحنات تحوي طرودا غذائية وأرسلتها إلى قضاء "يايلاداغي" التابع لولاية هطاي، جنوبي البلاد.
وتحوي الطرود مواد غذائية وطحينا وماء، وجرى تسليمها للطرف السوري عبر الحدود.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، أرسلت "İHH" إلى المحتاجين في إدلب 220 ألف طرد غذائي.
وجمعت الهيئة الطرود الغذائية المرسلة، من تبرعات المواطنين الأتراك داخل البلاد وخارجها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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