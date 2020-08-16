السفير الفلسطيني في الإمارات يصل رام الله بعد استدعائه

رام الله/عوض الرجوب/الخليج 365-



وصل السفير الفلسطيني، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عصام مصالحة، إلى مدينة رام الله، بعد استدعائه من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية، احتجاجا على اتفاق التطبيع بين "أبو ظبي" و"تل أبيب".



وأعلنت "الخارجية" الفلسطينية استدعاء سفيرها لدى الإمارات، فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.



وقال أحمد الديك رئيس ديوان وزير الخارجية لوكالة الخليج 365 "تم استدعاء سعادة السفير بناء على تعليمات من السيد الرئيس (محمود عباس)، ووصل إلى أرض الوطن، وسوف تستمع القيادة إلى تقرير مفصل من سعادته وتقرر الخطوة التالية".



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ولا يؤثر استدعاء السفير على عمل السفارة الفلسطينية، التي تواصل تقديم خدماتها القنصلية للجالية الفلسطينية، حسب المسؤول بالخارجية الفلسطينية.



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.



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