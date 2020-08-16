العراق يقدم شحنة مساعدات ثانية إلى لبنان

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، الأحد، تجهيز شحنة ثانية من زيت الوقود لإرسالها إلى لبنان، لإعانته في تدارك آثار الانفجار الهائل في بيروت.



وقال عبد الجبار في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن وزارة النفط قامت بتجهيز 30 صهريجاً بكميات تصل إلى أكثر من مليون لتر من مادة زيت الوقود، لإرسالها إلى لبنان.



وأضاف، أن "الشحنة الجديدة من مادة زيت الوقود، تأتي ضمن المساعدات المقدمة من الحكومة والشعب العراقيين إلى الشعب اللبنانيو استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".



من جانبه، قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية (حكومية) بالوكالة حسين طالب، وفق البيان، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية، أنهت استعداداتها لانطلاق الشحنة الثانية خلال الساعات القادمة".



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كانت أول شحنة مساعدات عراقية من مادة زيت الغاز وبكمية 800 ألف برميل، وصلت إلى لبنان في 8 أغسطس/ آب الجاري، بعد أيام من وقوع انفجار هائل في مرفأ بيروت خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.



ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، لتكلف حاليا بتصريف أعمال البلاد التي تعيش حالة طوارئ.



ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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