تشغيل الاتصالات الهاتفية المباشرة بين الإمارات وإسرائيل

دبي/ الخليج 365



بدأت، الأحد، خدمة الاتصالات الهاتفية المباشرة بين الإمارات وإسرائيل على خلفية إتفاق "أبراهام" للتطبيع بين البلدين.



وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن صحفييها في إمارة دبي، والقدس تمكنوا من الاتصال ببعضهم البعض من خلال الهواتف الأرضية والخلوية مع إضافة رمز إسرائيل +972.

جاء ذلك قبل إقرار مسؤولين إماراتيين أن وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان، أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.



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من جهته، أصدر وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هاندل بيانا "هنأ فيه الإمارات على رفع قرارات الحجب (في إشارة لحجب المواقع الإلكترونية الإسرائيلية)"، حسب المصدر ذاته.

وقال في بيانه: "العديد من الفرص الاقتصادية ستفتح الآن، وهذه الثقة هي خطوة مهمة نحو دفع مصالح الدول قدما".



وفي وقت سابق من اليوم، رصدت "أسوشيتيد برس" تمكن مقيمين في الإمارات من الوصول إلى مواقع إخبارية إسرائيلية كانت حجبتها السلطات الإماراتية، بينها صحيفتا "ذا تايمز أوف إسرائيل" و "جيروزالم بوست" ، وموقع "واي نت".

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