مسؤولة إماراتية: نأمل أن نرى العديد من الإسرائيليين في "إكسبو دبي"

زين خليل/الخليج 365-

أعربت مسؤولة إماراتية عن أملها في مشاركة العديد من الإسرائيليين، في معرض "إكسبو دبي"، المقرر انطلاقه، مطلع أكتوبر/تشرين أول 2021.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مع هند العتيبة، مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، ونشرتها الأحد.

ووصفت العتيبة، اتفاق التطبيع الذي أُعلن الخميس بين بلادها وإسرائيل بـ "التاريخي"، لافتة إلى أن الإمارات "حريصة على إحراز تقدم فيما يتعلق بفتح السفارات وإصدار تأشيرات عمل متبادلة".

وأضافت "نأمل أن نرى العديد من الإسرائيليين في عام 2021 في معرض إكسبو دبي، حيث أكدت إسرائيل بالفعل مشاركتها في السابق".

وبسبب تفشي جائحة كورونا، تقرر تأجيل انطلاق "إكسبو دبي" من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى أكتوبر 2021.

وفي أبريل/نيسان 2019 أعلنت إسرائيل مشاركتها في المعرض المصمم لعرض إنجازات الأمم، مرة كل خمس سنوات.

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ولدى سؤال العتيبة عن نقطة التحول التي قادت لاتفاق التطبيع، زعمت المسؤولة الإماراتية أن "الضم كان هو مصدر قلقنا المباشر، شعرنا أنه سيقضي على آفاق حل الدولتين".

وأكدت أن وقف مخطط الضم أمر "مهم للغاية بالنسبة للإمارات".

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار الخميس إلى أن اتفاق التطبيع يشمل وقف إسرائيل عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد لاحقا أن حكومته متمسكة بمخطط الضم.

كما أكد العديد من المسؤولين الإسرائيليين الكبار، أن تل أبيب "متمسكة" بمخططات الضم، التي تم تعليقها وليس "وقفها".

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن مخطط ضم أراض بالضفة الغربية تم تجميده، قبل إعلان اتفاق التطبيع مع الإمارات، مستدركا في تصريح لهيئة البث الرسمية "طرح الاتفاق وكأنه مرتبط بالأمر (وقف الضم) أكثر ملاءمة لجميع الدول العربية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.