شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف تفاصيل مهمة بشأن «الدراسة عن بُعد».. ومواعيد اليوم الدراسي لكافة المراحل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن وزارة التعليم تدرك أهمية التعليم حضورياً خصوصاً في الصفوف الأولية.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأحد، أن قرار الدراسة عن بعد يأتي لحماية الطلاب والطالبات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت “الشهري” أن اليوم الدراسي سيكون على فترتين، حيث يبدأ اليوم الدراسي للمرحلة المتوسطة والثانوية من الـ7 صباحا، في حين يبدأ اليوم الدراسي للابتدائية من الساعة الـ3 عصراً، وسيتم تخصيص قناة تلفزيونية لكل صف دراسي، فيما سيكون حضور المعلمين والمعلمات يوم واحد في الأسبوع، ولمكاتب التعليم صلاحية استثناء من تراه بحسب الظروف.

Advertisements

وذكرت أنه سيكون هناك اختبارات حضورية للطلاب والطالبات وفق ما تراه المدارس وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسيتم توفير أجهزة للأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة تكافل.

وأشارت إلى أن الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على دراسة جميع المستجدات لقرار العودة للدراسة وكانت جاهزة لجميع الاحتمالات.

وأوضحت أن منصة مدرستي تضم تنفيذ اختبارات معينة للطلاب والطالبات، وسيتم تدريب قادة المدارس والمشرفين على استخدام الأدوات في المنصة، وسيتم تخصيص يوم لاستقبال الطلاب غير القادرين على الوصول إلى منصة “مدرستي”.

وأكدت متحدثة التعليم، أن كل مدرسة ستتولى توزيع الكتب على الطلاب والطالبات وفق جدول زمني، كما سيتم توفير الأدلة الاسترشادية الموجهة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.