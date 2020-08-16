شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يحسم الجدل بشأن علاقة فصيلة الدم والإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، الجدل بشأن وجود علاقة بين فصيلة الدم والإصابة بفيروس كورونا.

وقال “العبد العالي” إنه لا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن انتهاء جائحة كورونا يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم، مشيراً إلى أن الجائحة مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حاليا.

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وأكد أن انخفاض الإصابات بكورونا في المملكة نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية.