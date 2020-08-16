«السديس» يصدر قراراً بإعادة هيكلة إدارة المصاحف والكتب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارا بتكليف عدد من مديري الإدارات التابعة للإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب.

وذلك بتكليف فضيلة الشيخ غازي بن فهد الذبياني مديرا عاما لشؤون المصاحف والكتب.

وسعادة الأستاذ أحمد بن ناصر اليامي مساعد مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب.

وسعادة الأستاذ حمزة بن إبراهيم السالمي مدير إدارة شؤون المصاحف بالإضافة إلى عمله.

وسعادة الأستاذ نبيل عبده شريفي مدير إدارة شؤون الكتب بالإضافة إلى عمله.

وسعادة الأستاذ بدر بن محمد المحمادي مدير إدارة الحلقات القرآنية.

وحثهم معاليه على بذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة بيت الله الحرام ومرتاديه.

من جانبهم عبر أصحاب السعادة عن شكرهم لمعاليه على ثقته، وعن بذل قصارى جهدهم في سبيل تطوير العمل.

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