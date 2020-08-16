الإعلان عن موعد افتتاح خط مترو الأنفاق الجديد في القاهرة

قال الوزير في تصريحات نقلها موقع "اليوم السابع" إن موعد افتتاح خط المترو الجديد سيكون في أبريل/ نيسان 2021.

وأوضح وزير النقل المصري أن خط المترو الجديد سيكون بطول 17 كيلومتر، وسيضم 15 محطة منها 4 محطات نفقية تحت الأرض.

© REUTERS / Vasily Fedosenko

وتابع الوزير بقوله "تم الانتهاء من جسم كوبرى مترو الأنفاق في إمبابة بأسلوب غير نمطى، نتيجة الكثافة السكانية الموجودة في شارع الوحدة ومنطقة إمبابة".

وأكمل بقوله "سيتم وضع حجر الأساس لمحطة عدلى منصور التبادلية والقطار الكهربائى، رغم الانتهاء من 86 % من أعمال المحطة".

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وكان السيسي قد افتتح صباح اليوم محطة "عدلي منصور" المركزية بمترو الأنفاق.

أفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، ظهر اليوم الأحد، بأن السيسي أوضح خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، أن طريق "بنها المنصورة" هو مثال طيب على ما تقوم به الحكومة المصرية من مشاريع لصالح المواطن وراحته.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا.

وتربط محطة عدلي منصور بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.