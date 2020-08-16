"اتفاق تاريخي"... أول اتصال بين الإمارات وإسرائيل قبل أيام من توقيع اتفاق السلام

وقال أشكنازي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تحدثت اليوم مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، قررنا معا إنشاء قناة اتصال مباشر قبل توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين وقررنا الاجتماع قريبا".

​من جانبها، قالت هند مانع العتيبة، مديرة الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإماراتية، على حسابها الرسمي عبر "تويتر"، إن "الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وغابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل دشنا خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتبادلا التهاني وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين، من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آليي نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".