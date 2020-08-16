وأعاد
لمؤسسة الملك سعود بـ"تويتر" مقاطع الفيديو، التي يظھر فيها لحظة ھبوط الطائرة التي تقل الملك بالمطار واستقباله على سلم الطائرة من قبل الزعیم الإسباني فرانثیسكو فرانكو، وعدد من رجال الدولة.
زيارة @kingsaud رحمه الله لأسبانيا pic.twitter.com/Yx3NW1Qa0u— Dream man (@rashid5431976) August 16, 2020
وعقب الاستقبال اصطحب فرانكو الملك سعود في سیارة مكشوفة، لیتجول بھا في شوارع العاصمة الإسبانیة مدريد، حیث اصطفت أعداد كبیرة من الإسبان على جوانب الطرق لتحیة الملك سعود.
وتضمن الفیديو جانباً من زيارة الملك سعود إلى مدينة مراكش بالمغرب التي انتقل إلیھا بعد اختتام زيارته لإسبانیا، حیث استقبله المواطنون استقبالاً حاشداً بشوارع المدينة.
يشار أن الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، ولد فى الكويت يوم 15 يناير عام 1902، وتوفى يوم 23 فبراير عام 1969، تولى الحكم بعد وفاة والده الملك عبد العزيز فى الطائف 9 نوفمبر 1953، وبويع ملكا يوم 11 نوفمبر 1953، وأعلن أخوه فيصل بن عبد العزيز وليا للعهد.
كانت هذه تفاصيل خبر فیدیو نادر يوثق زیارة الملك سعود بن عبد العزيز لإسبانیا والمغرب بعد توليه الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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