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فیدیو نادر يوثق زیارة الملك سعود بن عبد العزيز لإسبانیا والمغرب بعد توليه الحكم

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لمؤسسة الملك سعود بـ"تويتر" مقاطع الفيديو، التي يظھر فيها لحظة ھبوط الطائرة التي تقل الملك بالمطار واستقباله على سلم الطائرة من قبل الزعیم الإسباني فرانثیسكو فرانكو، وعدد من رجال الدولة.

وعقب الاستقبال اصطحب فرانكو الملك سعود في سیارة مكشوفة، لیتجول بھا في شوارع العاصمة الإسبانیة مدريد، حیث اصطفت أعداد كبیرة من الإسبان على جوانب الطرق لتحیة الملك سعود.

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وتضمن الفیديو جانباً من زيارة الملك سعود إلى مدينة مراكش بالمغرب التي انتقل إلیھا بعد اختتام زيارته لإسبانیا، حیث استقبله المواطنون استقبالاً حاشداً بشوارع المدينة.

يشار أن الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، ولد فى الكويت يوم 15 يناير عام 1902، وتوفى يوم 23 فبراير عام 1969، تولى الحكم بعد وفاة والده الملك عبد العزيز فى الطائف 9 نوفمبر 1953، وبويع ملكا يوم 11 نوفمبر 1953، وأعلن أخوه فيصل بن عبد العزيز وليا للعهد.

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