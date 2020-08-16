محلل سياسي سعودي: الرياض لن تطبع العلاقات مع إسرائيل مالم يتم تسوية القضية الفلسطينية

وأشار في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى "أن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بنى توقعاته بأن السعودية سوف تطبع مع إسرائيل على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي".

© REUTERS / Kevin Lamarque

ووصف العساف التطبيع الأخير بين الإمارات وإسرائيل بأنها "خطوة رائدة وجيدة وتندرج تحت التفكير الواقعي السياسي، فيما يحدث بالمنطقة".

وأشار إلى "ضرورة التفكير بمنطقية وعقلانية أكبر تجاه ما يجب أن يُفعل في المستقبل وكيف نتعايش في هذه المنطقة سويا، وهذا موقف شخصي، أما الموقف السعودي فقد سبق وأن أعلنته المملكة من القضية الفلسطينية موقفها من التعامل مع إسرائيل".

وعن التوقعات بإعلان البحرين التطبيع مع إسرائيل، بيّن عبد لله العساف أنها "تندرج تحت الخطوة السيادية للبحرين وهي حرة فيما تمارسه ولن يوجد أي ضغط على السعودية، وبهذه التشكيلة تكون دول الخليج جميعها قد طبعت مع إسرائيل ولكن السعودية لديها قرارها ورؤيتها ولن تدفع في خطواتها أحد إن أرادت فعلت دون أن تشاور أو تستشير أحدا".

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

© Sputnik / العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".