شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع: حل أزمات البلد يتطلب تشكيل حكومة من المستقلين وانتخابات نيابية مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن حل الأزمات التى يمر بها لبنان لا يكون بمجرد تأليف "أى حكومة وكفى" لمجرد ملء الفراغ، وإنما بتشكيل حكومة من المستقلين تماما عن الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، معربا عن اعتقاده بعدم إمكانية التوصل لحلول فى ظل المجموعة الحاكمة الموجودة حاليا.

وقال جعجع - فى تصريحات اليوم، عقب زيارة أجراها إلى البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى - "نحن ضد حكومة أقطاب أو حكومة وحدة وطنية بشكل كُلى وكامل على الرغم من تمسكنا بالوحدة الوطنية، ولكن موقفنا هذا يأتى انطلاقا من أننا عاينا ورأينا ماذا أنجز هذا النوع من الحكومات طوال الأعوام الـ30 المنصرمة، وما نشهده اليوم هو نتاج هكذا حكومات أو ما شابه، وبالتالى لن نعود بعد هذه التجارب كلها لتكرار التجربة نفسها والعودة إلى نقطة الصفر".

وأشار إلى، أن تجربة الحكومة المستقيلة (حكومة تصريف الأعمال الحالية) تقطع بأهمية تشكيل حكومة من المستقلين، حيث إن الحكومة كانت مستقلة فى الظاهر فحسب، فى حين أن كل حزب من أحزاب السلطة يدير مجموعة من الوزراء فيها، ما أدى إلى عجزها عن تحقيق النتيجة المطلوبة.

Advertisements

وشدد جعجع على أن الحل الفعلى للأزمات اللبنانية يتطلب تقصير ولاية مجلس النواب الحالى وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، باعتبار أن الأكثرية النيابية الحالية لن يكون بإمكانها دفع البلد نحو الأمام، مشيرا إلى أن تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) ستقدم غدا اقتراح قانون إلى البرلمان بتقصير ولاية المجلس النيابي.

واعتبر، أن التحقيق المحلى فى كارثة انفجار ميناء بيروت البحري، لن تفضى إلى نتيجة حقيقية "لأن السلطة هى المتهمة على مستويات مختلفة منها ومن ثم فكيف تكون هى من يحقق فى هذه الجريمة؟". على حد قوله.. داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية فى الانفجار.