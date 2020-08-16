شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تقتل 63 شخصا منذ نهاية يوليو فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدفاع المدنى السودانى، اليوم، الأحد، أن الأمطار الغزيرة التى هطلت فى البلاد أدت إلى مصرع 63 شخصا منذ نهاية يوليو.

ونقل موقع سويس أنفو أن المصدر أوضح في بيان أن 14 ألفا و018 منزلا و119 بناء حكوميا تدمر كليا كما تضرر بشكل كبير 16 ألفا و240 منزلا.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

Advertisements

وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

و أشار آخر تقرير نشره المكتب الاربعاء إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالامطار. وأشار إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.

وأعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى بيان مساء أمس الثلاثاء، أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية رصدت أمطارا فى أيام 8 و9 و10 أغسطس على التوالى ستؤدى الى ارتفاع فى مناسيب النيل، حيث يشهد قطاع "الدمازين - سنار" ارتفاعا فى حدود (10سم)، بينما يشهد القطاع "سنار - الخرطوم" ارتفاعاً فى حدود (5 إلى 10 سم)، وقطاع "الخرطوم - شندى" سيشهد ارتفاعا فى حدود (5 إلى 10سم).