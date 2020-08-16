شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة العربية اليوم.. كورونا يؤجل العودة لمقاعد الدراسة بالسعودية 7 أسابيع.. والسلام خيار الأقوياء فى الإمارات.. والقبس: الكويت آخر من يطبع مع إسرائيل.. وانخفاض العمالة المخالفة بالبحرين لـ45 ألفًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت الصحافة العربية الصادرة اليوم تقارير محلية والدولية، ففى المملكة العربية السعودية أجل فيروس كورونا الدراسة لمدة 7 أسابيع تقوم خلاله وزارة التعليم باطلاق تقنية "التعليم عن بعد"، وفى الكوين ذكرت مصادر أن دولة الكويت آخر من يطبع مع إسرائيل... وإلى أبرز ما طالعتنا به صحافة العرب.

صحف سعودية

«كوفيد - 19» يؤجل العودة لمقاعد الدراسة.. انطلاقة العام الدراسي «عن بُعد» لمدة 7 أسابيع

قالت صحيفة الرياض السعودية: أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ آلية العودة للدراسة لعام 1442هـ، بحيث تنطلق عن بعد لجميع مراحل التعليم العام، لمدة سبعة أسابيع، وعن بُعد أيضًا للمقررات النظرية فى الجامعات والتعليم الفنى، وحضوريًا للمقررات العملية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تقويم التعليم والتدريب وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وتقرر أن تُبدأ الدراسة فى التعليم العام - الحكومى والأهلى - عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى ابتداءً من تاريخ 11 / 1 / 1442هـ، على أن يُعاد تقييم الوضع بشكل كامل، لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسى الأول وفقًا للمتغيّرات والمستجدات.

ونص القرار على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم فى الفصول الافتراضية، مع حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة يومًا واحدًا فى الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة، ولمكتب التعليم استثناء الحالات التى يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.



الرياض

صحف اماراتية

الوطن الاماراتية: السلام خيار الأقوياء "بن زايد" عزز الثقة العالمية بمعاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل

أشادت صحيفة اوطن الاماراتية، باتفاق السلام الإماراتى مع إسرائيل، وكتبت فى افتتاحية عددها الصادر اليوم، الأحد: تمضى مسيرة دولة الإمارات الشامخة إلى وجهتها بفضل رؤية سديدة للقيادة الرشيدة، تعمل من خلالها على صناعة تاريخ جديد تنعم فيه الأجيال بالسلامة والأمان والاستقرار فى كل مكان.. العالم تغير والأحداث الكبرى تحدث بشكل عام فى مختلف أصقاع الأرض منها ما يتم بشكل مدروس ومنها ما يأتى فجأة.. وحدها الدول التى تجيد استباق الزمن وتبقى على ثوابتها هى التى تجيد الانتصار فى كافة ملاحم الحياة وميادينها.. ويبقى السلام التجسيد الأكثر دلالة على قرارات الأقوياء ومدى ثقتهم بالقدرة على صناعة التاريخ وجعله كما يجب.. فالشجاعة فى القرارات الكبرى يتخذها الزعماء الكبار على قدر التحديات وبما يواكب الآمال العظيمة والأمانة الكبرى التى يحملونها تجاه البشرية .

وأضافت فى الافتتاحية تحت عنوان " السلام خيار الأقوياء": الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعزز الثقة العالمية برمتها عبر معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل كانت كفيلة بإعطاء زخم كبير نحو تاريخ جديد فى منطقة الشرق الأوسط خاصة، فالسلام يعكس القوة فى الثقة والإيمان بالحقوق الثابتة والطريق الأقصر لتغيير الكثير من المفاهيم التى لم تعد تواكب العصر واستبدالها بأسس قوية للبناء عليها نحو حقبة جديدة من زمن آخر تقوم على التفاهم والتعاون الذى يخدم شعوب المنطقة والعالم، وتمثل معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل جوًا جديدًا نادرًا ما عرفته منطقة الشرق الأوسط التى تشهد حالة من الاستقرار الضعيف والأحداث الكبرى والتوترات منذ عشرات السنين، ووحده السلام قادر على تبديد هذه الأجواء واستبدالها بما تريده جميع شعوب المنطقة التى تحتاج إلى أرضية قوية تبنى عليها لمستقبلها بعيدًا عن التوتير والتشويش وانعدام الاستقرار وغير ذلك مما يعيق المسيرة الطبيعية لعشرات الملايين من أبناء دول عدة.

وتابعت الصحيفة: "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عود العالم على قرارات جريئة ومساع نبيلة كان لها الفضل بالتوصل إلى السلام فى عدة محطات من خلال رؤية قائد يجيد تحقيق الأهداف الكبرى التى تحمل معها الخير والفرج للشعوب، واليوم يشعر العالم بالفخر بإنجاز حيث أن جميع شعوب الأرض تعرف المعنى الحقيقى لصناعة السلام العادل الذى يجسد توجهها لإحداث كل تغيير إيجابي".

واختتمت: "السلام قوة وهو نتاج إرادة الأقوياء، وأهم القرارات التاريخية هى التى تضع السلام هدفًا وتحققه، واليوم يتأكد لجميع أمم الأرض عبر معاهدة السلام مع إسرائيل أن دولة الإمارات وقرارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى العمل للسلام هى أحد وجوه القوة التى تميز أهل هذه الأرض المباركة وما تريده من خير وأمن وانفتاح على الجميع".

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الوطن الاماراتى

صحف كويتية

القبس: الكويت آخر من يطبع مع إسرائيل

نقلت صحيفة القبس يوم الأحد عن مصادر حكومية مطلعة في الكويت قولها إن موقف البلاد تجاه التطبيع مع إسرائيل ثابت ولن يتغير وإن الكويت ستكون آخر دولة تطبع معها. وقالت صحيفة القبس ”ويأتي الموقف الكويتي متسقا مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون“.



الكويت

صحف البحرين انخفاض العمالة المخالفة بالبحرين من 57 ألفًا إلى 45 ألفًا

أكد الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسى أن الأشهر الخمسة الماضية قد شهدت انخفاضًا فى أعداد العمالة المخالفة؛ وذلك نتيجة لفترة تصحيح الأوضاع التى تنتهى مع نهاية العام الجارى، كاشفًا أن أعداد العمالة المخالفة قد انخفضت فى البحرين من 57 ألفًا إلى 45 ألف عامل مخالف حتى الأسبوع الماضى بحسب صحيفة الايام البحرينية.

وقال العبسى أن هناك نحو 30 ألف عامل وافد قد تم الاستغناء عنهم من قطاعات مختلفة خلال الشهور الماضية، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، إلا أن فترة التصحيح قد أسهمت فى استيعاب هذه الأعداد بالإضافة إلى نحو 13 ألف عامل مخالف قد استفادوا من هذه الفترة.

وأشار العبسى إلى أن حالات الاستغناء لم ترتبط بقطاع محدد، بل شهدت قطاعات مختلفة حالات استغناء عن العمل نتيجة التأثر بتداعيات الجائحة، لافتًا إلى أن قطاع الضيافة وقطاعات خدمية أخرى، مثل الصالونات وصالات الرياضية، كانت أكثر القطاعات التى تأثرت وظائفها.