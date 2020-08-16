شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الكلاب البوليسية الدولى يوصى باستخدام الكلاب فى الكشف عن مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ملتقى الكلاب البوليسية (k9) الدولي الثالث، عن تطبيق جدول زمني للاجتماع مع الوزارات والمؤسسات الراغبة في تطبيق مشروع استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن مصابى كورونا، «كوفيد-19» للعمل على إعداد فريق دولي في هذا المجال والاستعداد التام لتلقي طلبات المشاركة من كل الجهات الرسمية ومراكز التدريب.

وشهد مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ فى شرطة دبي اللواء عبدالله علي الغيثى، انطلاق فعاليات الملتقى برعاية من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، وبمشاركة نخبة من أفضل الخبراء والمتخصصين في تدريب الكلاب البوليسية محلياً وعالمياً، بهدف مناقشة الأبحاث العلمية في مجال الـK9، وأفضل الممارسات وأحدث أساليب التدريب التي تُسهم في رفع كفاءة المدربين والكلاب.

ونقل موقع صحية الرؤية عن الغيثي في الكلمة الافتتاحية للملتقى: نرحب بالمشاركين والمتحدثين في الملتقى، والذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال الذي يتم تنظيمه عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وأنقل لكم تحيات القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، ونؤكد لكم أن شرطة دبي تحرص على عقد مثل هذه الملتقيات الهادفة إلى تعزيز ودعم منظومة العمل الأمني، لما للكلاب البوليسية والمدربين والمورد البشري القائم عليها من أهمية بالغة في دعم العمل الشرطي، لذا يأتي الملتقى، اليوم، من أجل تبادل الخبرات والمعارف والعلوم والتجارب، للاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

وتابع الغيثي: إن الملتقى يأتي في ضوء التقدم الكبير الذي قطعته شرطة دبي، ممثَّلةً في إدارة التفتيش الأمني k9، لتصبح في مصافِّ إدارات الـk9 العالمية، نظير مستوى الأداء الذي حقَّقته الإدارة، وتجلى في الكثير من القضايا والجرائم التي أسهمت الكلاب البوليسية في حلِّها، وهو ما يعكس مستوى الاهتمام والتدريب والكفاءة والأساليب الحديثة المستخدمة في شرطة دبي للكشف والحد من الجرائم بمختلف أنواعها، وكذلك تميز المورد البشري بمستوى عالٍ من التدريب والخبرة الكبيرة، وهو ما يتطلب الاستمرار في رفع الكفاءة من خلال التدريب الجيد، وكذلك من خلال الملتقيات التي تتيح للخبراء والمتخصصين والمدربين والمهتمين والمشاركين، طرح أوراق عملهم، والتعرف إلى المفاهيم الحديثة ومراجعة وتقييم الأداء، ولتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، مع مختلف الجهات المحلية والدولية.

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واستعرض العميد خالد المري، خبير في هذا المجال منذ 27 عاماً ومستشار الـK9 بشرطة رأس الخيمة، ومشرف التدريب للكلاب البوليسية وللمدربين، محور «كلاب الكشف عن المخدرات وكيفية عملها»، من خلال استعراض المفاهيم المتعلقة بالتدريب وكذلك تصنيفات المخدرات، وقدَّم مقارنة بين الأساليب القديمة والحديثة للكشف، وكيفية تدريب الكلاب على المناطق بمختلف أنواعها، مثل: المطارات والأماكن المغلقة والموانئ ومواقف المركبات.

وقدَّم مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي الرائد صلاح المزروعي، ومدير إدارة الشراكات الدولية بوزارة الداخلية النقيب حمد الحمادي، ورقة عمل حملت عنوان «كلاب الكشف عن فيروس كوفيد-19، وكيف تم تدريبها وتشغيلها»، موضحين تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التجارب الميدانية التي شارك فيها 21 مدرباً مع كلب لكل مدرب في المجموعة الأولى، و8 مدربين مع كلب لكل مدرب، قاموا بتنفيذ 3150 تجربة، وفحص 950 عينة، بمعدل 200 ساعة تدريبية، تم تنفيذها في عددٍ من المواقع الحيوية والصحية بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة، منها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة الاتحادية للجمارك، وإدارات الجمارك في أبوظبي ودبي، وهيئات الصحة في أبوظبي ودبي، إلى جانب وزارة الداخلية الفرنسية وأقدم مدرسة بيطرية في أوروبا، وأنواع الكلاب المستخدمة للكشف عن كوفيد-19.

وناقش الدكتور جينس فرانك، وهو مدرب معتمد في مؤسسة الكلاب العاملة بالسويد، وبروفيسور ممارس في علم الصوت بجامعة السويد، ومتخصص في إدارة الجودة لفرق الكلاب المتخصصة، ويعمل مع الجيش البولندي والشرطة الألمانية، ناقش الجوانب التدريبة المتمثلة في التتبع، والبحث عن الأشياء وأثر التدريب والخبرة، وقدَّم المدرب ومعلم الأحياء في معهد التدريب الإسكندنافي، وتبياس جوستافسون، شرحاً عن الوسائل والأساليب الجديدة المعنية بطرق «الكشف بدقة» في مختلف القضايا والجرائم.

أما المتحدث بول بانكر، استشاري ومدرب كلاب بوليسية بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتخصص في أساليب التتبع في البيئة الصعبة، فقد قدَّم شرحاً تفصيلياً عن أهم النقاط التي يجب مراعاتها والاهتمام بها، للحفاظ على الدافع والكفاءة العالية للكلاب البوليسية، وخاصة في البيئات الصارمة والظروف الصعبة.