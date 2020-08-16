شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: 3 حالات وفاة و508 إصابات بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة، و508 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفيات إلى 501 حالة، وعدد المصابين إلى 76 ألفا و205 حالات، وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - فى بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التى قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات فى العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية فى غرف العناية المركزة 117 حالة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2863 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المسحات 558 ألفا و800 مسحة.

وجدد الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية فى الدولة، والتى تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

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وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن منذ قليل، عن شفاء 616 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 68 ألفًا و135 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتى -فى بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ616 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت يوم أمس السبت، فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى الإصابات 75.697 حالة، مقابل شفاء 779 حالة ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 67.519 حالة، وتوفى 4 حالات جديدة ليصل إجمالى حالات الوفاة 498 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.