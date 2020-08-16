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شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الطائف» ينتشل جثتين لشابين غرقا في سد «وادي صعب» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف من انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد وادي صعب.
وكانت إدارة الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً، أمس السبت، يفيد بوجود ملابس على حافة السد يرجح أن صاحبها نزل للسباحة وتعرض للغرق.
وبعد تلقي البلاغ باشرت فرق الدفاع المدني، الموقع، وتبين فقد شخصين، حيث تم العثور على جثمان الأول وانتشاله، قبل أن يتم العثور على الآخر.
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