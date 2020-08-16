إعلامي يطالب بتدخل سريع لمحاسبة المكاتب غير المرخصة لتأجير العاملات المنزليات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: انتقد الإعلامي المتخصص في شؤون حماية المستهلك فيصل العبدالكريم، وجود مكاتبغير مرخصة لنقل وتأجير العاملات المنزليات. Advertisements وعبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، غرّد “العبدالكريم” قائلًا: “انتشرت مكاتب غير مرخصة لنقل وتأجير العاملات المنزليات ويعملون إعلانات في السوشيل ميديا بكل جرأة ووقاحة”. وتابع العبدالكريم بقوله: “من يدير المكاتب مافيات أساسًا عمالة عرب متستر عليهم من مواطنين وهم خلف حلقات هروب العاملات والتلاعب. يحتاجون انتفاضة قوية من وزارة الموارد البشرية”. ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيرًا من متابعي “العبدالكريم”، حيث عرض عدد كبير من المتابعين معاناتهم في هروب العاملات المنزليات بعد استقدامهن ودفع مبالغ كبيرة لذلك.

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