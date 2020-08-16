اخبار الخليج

الأردن تعلن عن بؤرتين جديدتين لفيروس كورونا على أراضيها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© AFP 2020 / KHALIL MAZRAAWI

ونقلت صحيفة "المملكة"، مساء أمس السبت، على لسان الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، إنه توجد بؤرتان حاليتان بشأن انتشار فيروس في الأردن، في ظل تحول واضح في الوضع الوبائي قبل نحو أسبوع بعد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات.

وأكد عبيدات أن موطن البؤرتين في مركز حدود جابر الحدودي مع سوريا والتي يتواجد مصابوها في مدينة الرمثا، أما البؤرة الثانية في مدينة إربد وغالبا تسبب أحد القادمين من الخارج بالعدوى فيها.

وأعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد الركن مازن الفراية، عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية إربد وعن باقي المحافظات، ابتداء من السادسة من صباح غدا الاثنين، وحتى يسمح الوضع الوبائي في اللواء برفع العزل.

ورأى الناطق باسم اللجنة أن قرار إغلاق حدود جابر كان خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى ضرورة تصحيح بعض الأمور في حدود العمري، قائلا "يجب عدم نسيان المراكز الحدودية الأخرى ويجب عدم الانتظار لحين حدوث مشاكل جديدة"، الذي تحدث عن وجود ثغرات في الحدود، مؤكدا على ضرورة تسويتها.

Advertisements

وطالب عبيدات بتعزيز قدرات فرق التقصي الوبائي، خاصة في محافظتي إربد والمفرق، لوجود عدد كبير من المخالطين، مضيفا "يجب متابعة المخالطين بطريقة أكثر دقة"، وإن رأى في عدم تضاعف الإصابات مؤخرا أمر جيد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، السبت، إنه "تمّ وضع معايير" تخصّ كلّ محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وذلك "بهدف ضمان استمرار عمل مختلف القطاعات، وعدم اتخاذ قرارات إغلاق عامّة وشاملة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 21.5 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 771 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تعلن عن بؤرتين جديدتين لفيروس كورونا على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا