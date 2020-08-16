السعودية تشهد أعلى معدل تضخم منذ 7 سنوات بسبب رفع "القيمة المضافة"

وارتفع معدل التضخم في السعودية خلال يوليو 2020 بنسبة 6.1% على أساس سنوي، بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2019، فيما ارتفع 5.9 على أساس شهري، مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه.
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ويعد معدل التضخم في يوليو هو الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2013، وذلك مع بدء تطبيق رفع القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارا من مطلع يوليو، بحيل رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية التي استندت إلى بيانات رسمية.
ولفتت الصحيفة إلى أن التضخم في يوليو الماضي هو سابع ارتفاع على التوالي، لكنه أقل وتيرة منذ مطلع العام، موضحة انه ارتفع 0.7% في يناير/ كانون الثاني و1.% في فبراير/ شباط و1.5% في مارس/ آذار و1.3% في نيسان/ أبريل و1.% في مايو/ أيار، و0.5% في يونيو/ حزيران.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" أن وثيقة بيان موازنة السعودية 2020 ترجح أن يبلغ معدل التضخم 2% عامي 2020 و2021، ثم 1.8% في 2022.
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