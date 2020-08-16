مصر.. السيسي يفتتح محطة "عدلي منصور" المركزية

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وذكر الرئيس المصري أن الحكومة ترغب في تدشين طرق جديدة لمساعدة المواطنين، فضلا عن سهولة حركة التجارة بين المحافظات وسرعة نقل الحاصلات الزراعية للقاهرة والموانئ.
وأشار السيسي إلى أن حركة تعديات المواطنين رفعت من تكلفة بناء الطرق والكباري في مصر، خاصة بعد تعدي المواطنين على حرم الترعة أو الرياح.
ويفتتح الرئيس المصري، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية بمحافظة القاهرة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا.
وتربط محطة عدلي منصور بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.
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