أخبار سارة... مصدر طبي سوري يكشف عن تطور إيجابي حول انتشار كورونا

ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن مدير عام مشفى المواساة الجامعي بعض التأكيدات عن نقاط مهمة توصّف واقع فيروس كورونا حالياً، وذلك من خلال متابعة عدد الحالات المشتبهة بالإصابة بكورونا التي تراجع المشفى.
© Sputnik . Mohammad Damour
وأوضح أن نحو 90 بالمئة من الإصابات هي من النوع الخفيف والمتوسط. وأن نسبة كبيرة من الإصابات هي من النوع الذي يرافقه أعراض خفيفة، قد لا تتطلب العزل ضمن المشفى، وإنما لزوم المنزل والالتزام بالإجراءات الصحية وتلقي العلاج اللازم للشفاء من المرض.
ولفت مدير المواساة إلى وجود وعي والتزام أكبر من المواطنين خلال الفترة الراهنة، وكشف عن زيادة عدد الأسرة المخصصة لمقاربة حالات الاشتباه بالكورونا في قسمي العزل والعناية بمعدل 14 سريراً ليصبح عدد الأسرة الإجمالي 110 أسرة، وذلك ضمن إطار الإجراءات الاحترازية والاستجابة لعدد الإصابات.
بدورها أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة في محافظتي دمشق وريف دمشق وذلك اعتباراً من فجر يوم الأحد الواقع في 16 آب 2020.
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