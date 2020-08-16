قرقاش يهاجم مسؤول خليجي سابق: "ارتبط اسمه بالتآمر"

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته الرسمية بـ "تويتر"، حيث قال: "لَو كانَ لَومُكَ نُصحاً كُنتُ أَقبَلُهُ.. لَكِنَّ لَومَكَ مَحمولٌ عَلى الحَسَدِ".

وتابع "12 تغريدة من مسؤول خليجي سابق استهلها بأنه لا يريد أن يعلّق، مسؤول خلافي ارتبط اسمه بالتآمر وهو في تغريداته يبحث عن دور ويتحسر على انهيار مشروعه".

ولم يذكر قرقاش اسم المسؤول الخليجي المقصود، في الوقت الذي يستمر فيه التفاعل على إعلان الإمارات وإسرائيل عن اتفاق سلام.

Advertisements

© AP Photo / Jacquelyn Martin

وكان قرقاش قد قال في مقابلة مع شبكة "CNN" حول تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، إن على الفلسطينيين "استغلال هذه الفرصة"، لافتا على أن "لدى إسرائيل فرصة لخلق ثقة حقيقية مع اقتصاد عربي كبير".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".