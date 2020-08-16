شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردنية الدكتور سعد جابر، اليوم الأحد، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى لواء الرمثا، وقال جابر - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إن الحالات المسجلة التى تحمل أعراض الإصابة بالفيروس، جرى نقل الحالات الشديدة منها إلى مستشفى الأمير حمزة بعمان، فيما نقلت الحالات التى تعانى أعراضا خفيفة إلى منطقة العزل فى البحر الميت.

وكان وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، قد أعلن يوم أمس السبت عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع العدد الإجمالى منذ بدء الجائحة إلى 1339 حالة.

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وقال جابر - فى تصريحات يوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - إلى أن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة الماضى وصلت إلى 75 حالة، موضحا أن فرق الاستقصاء أجرت 6600 فحص؛ ليصل عدد الفحوصات الإجمالى منذ بدء الجائحة إلى 686351 فحصا.

وأشار وزير الصحة الأردني، إلى أن أرقام الإصابات مقلقة، خاصة أن دول العالم والإقليم تمر بمرحلة حرجة تصل إلى عدم وجود أسرة للعلاج، وأن العودة إلى الاستقرار الوبائى يحتاج إلى تكاتف الجهود لأنها مسؤولية مشتركة لضمان مكافحة الوباء