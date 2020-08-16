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فتح خطوط الهاتف الإماراتية مع إسرائيل بعد اتفاق تطبيع العلاقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت مكالمات أجراها مراسلو رويترز أن خطوط الهاتف بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل فُتحت اليوم الأحد بعد أن تحرك البلدان لتطبيع العلاقات الدبلوماسية الأسبوع الماضي.

ولم يتضح تحديدا متى تم رفع الحظر المفروض على المكالمات الهاتفية من الإمارات إلى إسرائيل، لكن ذلك لم يكن ممكنا من قبل.

ولم ترد هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات بعد على طلب للتعليق.

بل أصبح من الممكن الآن مشاهدة المزيد من المواقع الإخبارية الإسرائيلية التي تم حظرها سابقا في الإمارات عبر اتصالات الإنترنت في الإمارات اليوم الأحد.

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وأعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس الماضي عن اتفاق سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقال مسؤول في وزارة الاتصالات الإسرائيلية لرويترز إن الجانب الإماراتي هو من كان يفرض أي حظر للمكالمات في السابق.

وأضاف "فهمت الآن أن المكالمات ممكنة".

ولم ترد شركتا الاتصالات الرئيسيتان في الإمارات، دو واتصالات، بعد على طلبات التعليق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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