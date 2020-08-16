شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجّل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 64 ألفا و312 حالة، وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 364 حالة، وشفاء 123 حالة؛ ليبلغ عدد المتعافين 57 ألفا و694 حالة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، قد أعلنت يوم أمس السبت، فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا ، عن تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 ، ليصل إجمالى العدد التراكمى 64.102 حالة، مقابل تعافى 98 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 57.571 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 361 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

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وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 63.300 حالة، مقابل شفاء 230 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 56.245، واستقرار حالات الوفاة عند 356 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وكانت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان فى الإمارات أعلنت عن إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة بدءاً من غد الأحد وحتى إشعار آخر، وفق ضوابط تشمل ضرورة إتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة، حسب التعميم الصادر بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لمرحلة إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة.