شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 381 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت في بيان صحفي "أن حالتي الوفاة لمريضين.. طفل بعمر ثلاثة أعوام من محافظة قلقيلية ومواطن 81 عاما من العروب بمحافظة الخليل".
وأضافت الكيلة في بيانها أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 188 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 49 حالة بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية .
وقالت إن من بين المصابين 26 مريضا "في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".
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