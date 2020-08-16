شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تبدأ استقبال السياحة التشيكية بعد استثناء مواطنيها من الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت تونس عبر مطار النفيضة الحمامات الدولي الرحلة التابعة لشركة الخطوط الجوية سمارت وينجز القادمة من عاصمة جمهورية التشيك براغ، وعلى متنها 145 مسافرا من ذوي الجنسية التشيكية وعدد من ممثلي وكلاء السفر، وذلك بعد إلغاء اجراءات الحجر الصحى للقادمين من التشيك.

وقال موقع شمس أف أم التونسى ان شركة الخطوط الجوية سمارت وينجز ستسير تسع رحلات أسبوعية، أربع رحلات من وإلى مطار الحبيب بورقيبة المنستير الدولي بدايــة مــن يوم 18 اغسطس وخمس رحلات من وإلى مطار النفيضة الحمامات الدولي، منها أربــع رحلات من مديــنة بــراغ ورحلة واحدة من مدينــة برنــو وذلك بدايــة مــن يوم 19 اغسطس.

وتأتي هـذه السلسلة من الرحلات المبرمجة من السوق التشيكية علـى إثـر إعـلان وزارة السيـاحة والصناعات التقليـدية بالتنسيـق مـع وزارة الصحة عـن الترخيص بصفـة استثنـائية للوافـدين عبـر رحلات سياحية غير منتظمـة مـن الجمهـورية التشيكية والجمهـورية البولنـدية بالقدوم إلى تـونـس دون إجبـارية تقديم تحليل كوروناRT-PCR مع إلزاميـة التقيـد بالبروتـوكـول الصحـي الخـاص بالقطـاع السيـاحي.

و قد تم اتخاذ كـافـة التـدابـيـر والإجراءات الصحـية والوقـائـية اللازمـة لتـفـادي خطـر انتـقـال عـدوى فيروس كورونا.

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وكان وزير السّياحة التونسى محمد علي التومي أكد ان 70 الف سائح فقط زاروا تونس، منذ استئناف الحركة السياحية فى نهاية يونيو.

وأضاف التومى ان هذا الرقم يعد قليلا الا انها مؤشرات سجلت في موسم كان الوضع فيه صعبا، وتم خلاله الوقوف الى جانب القطاع الصحي وتوفير اكثر من 25 الف غرفة للحجر الصحي كما تم التفكير في تحضير البروتوكول الصحي والقيام بالحملة الاتصالية اللازمة.

واضاف انه يجب اتخاذ القرارات الجريئة لمواجهة الصعوبات لتحقيق انتعاشة للقطاع على غرار السماح لبعض الجنسيات من الدخول الى تونس، مشددا انه قرار من شانه المساعدة في تحسين المؤشرات المسجلة لهذا الموسم في ما تبقى من شهر اغسطس وسبتمبر و أكتوبر.