كورونا..10 وفيات في سلطنة عمان و3 بالإمارات

سلطنة عمان - الإمارات/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 10 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت الإمارات 3 حالات.

وأفادت الصحة العمانية بتسجيل 10 وفيات، و162 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 130 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 83,086؛ منها 572 وفاة، و77,680 حالة تعاف.

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وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، و210 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 123 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 64,312؛ منها 364 وفاة، و57,694 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 21 مليونا و637 ألفا، توفي منهم أكثر من 769 ألفا، وتعافى ما يزيد على 14 مليونا و348 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.