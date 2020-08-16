سلطنة عمان - الإمارات/ الخليج 365
أعلنت سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 10 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت الإمارات 3 حالات.
وأفادت الصحة العمانية بتسجيل 10 وفيات، و162 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 130 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 83,086؛ منها 572 وفاة، و77,680 حالة تعاف.
وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، و210 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 123 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 64,312؛ منها 364 وفاة، و57,694 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 21 مليونا و637 ألفا، توفي منهم أكثر من 769 ألفا، وتعافى ما يزيد على 14 مليونا و348 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا..10 وفيات في سلطنة عمان و3 بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.