يمنيون يتظاهرون ضد "الانتقالي الانفصالي" والتطبيع

مبارك محمد / الخليج 365

تظاهر آلاف اليمنيين، الأحد، رفضا لاحتكار التمثيل الشعبي بالمحافظات الجنوبية في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، معبرين عن إدانتهم لكل إجراءات التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

جاء خلال تظاهرة نظمها الائتلاف الوطني الجنوبي، (مكون في محافظات جنوب اليمن مؤيد للحكومة ومناهض للمجلس الانتقالي) بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، تحت شعار "الشراكة الوطنية الواسعة طريقنا للاستقرار".

وذكر مشاركون بالفعالية، في اتصالات منفصلة مع الخليج 365، أن آلاف المواطنين شاركوا في تظاهرة جابت عددا من شوارع مدينة عتق (تقع في إطار ما يمسى المحافظات الجنوبية).

وأوضحوا أن المتظاهرين رددوا شعارات من بينها "بالروح بالدم نفديك يا يمن، مطلبنا دول اتحادية"، مشيرين إلى أن المشاركين رفعوا العلمين الفلسطيني واليمني، وصورة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومحافظ شبوة محمد بن عديو.

وقال بيان صادر عن التظاهرة، وصل الخليج 365 نسخة منه، إن الفعالية تأتي في ظل مساع لفرض المشاريع الانقلابية بقوة السلاح في الشمال (في إشارة للحوثيين) والجنوب (في إشارة إلى الانتقالي).

وأوضح أن تلك المساعي "تستهدف بالدرجة الأولى الشرعية الدستورية ومشروع الدولة باعتباره الإطار الجامع لكل أبناء الوطن".

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واعتبر البيان أن "الشرعية المسنودة بالإرادة الشعبية والمدعومة بالقرارات الدولية التي يقودها الرئيس هادي، هي الشرعية المعبرة عن تطلعات الشعب".

وأكد أن ادعاء احتكار تمثيل القضية الجنوبية ورفع لافتة التفويض الشعبي (في إشارة إلى رفض حصر تمثيل الجنوب في المجلس الانتقالي)، أمر لا يتسق مع قيم الديمقراطية.

وأعرب المتظاهرون عن تمسكهم بالتمثيل العادل والكامل في مشاورات الرياض المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وكافة الترتيبات السياسية.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وفي أغسطس/ آب 2019، سيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، ما اعتبرته الحكومة اليمنية "انقلابا كاملا" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، داعية إلى انسحاب قوات الانتقالي قبل أي حوار.

وفي قضية أخرى، أعرب بيان التظاهرة، عن إدانته وتجريمه "لكل إجراءات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي"، معتبرا ذلك "عدوانا على الشعب الفلسطيني واستهدافا لمركزية القضية الفلسطينية في وعي ووجدان الأمة".

والخميس، اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي، أن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل يعد "قرارا شجاعا".

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