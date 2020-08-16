كورونا.. 3 وفيات بالكويت واثنتان في فلسطين

الكويت - فلسطين / الخليج 365

أعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 3 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما رصدت فلسطين حالتين.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل 3 وفيات، و508 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 616 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 76.205، منها 451 وفاة، و68.135 حالة تعاف.

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وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، و381 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 450 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 21.935، بينها 121 وفاة، و13.358 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 21 مليونا و635 ألفا، توفي منهم أكثر من 769 ألفا، وتعافى ما يزيد على 14 مليونا و346 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.