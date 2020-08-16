كورونا.. وفاتان بالبحرين وواحدة في قطر

البحرين ـ قطر / الخليج 365

أعلنت البحرين، الأحد، تسجيل وفاتين جراء فيروس كورونا، فيما رصدت قطر حالة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية بتسجيل وفاتين و378 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 337 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 46.340، منها 170 وفاة، و42.806 حالات تعاف.

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وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و271 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 289 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11.080؛ منها 193 وفاة، و111.794 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 21 مليونا و631 ألفا، توفي منهم أكثر من 769 ألفا، وتعافى ما يزيد على 14 مليونا و342 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.