رئيس البرلمان الإيراني: التطبيع الإماراتي "خيانة للإسلام"

طهران / الخليج 365

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل "خيانة صريحة للإسلام وفلسطين".

وفي جلسة للبرلمان بالعاصمة طهران، أضاف قاليباف أنه "عبر هذه الاتفاقية سقط ستار النفاق عن قضية القدس، وأظهر أعداء الإنسانية ومن خان الأمة الإسلامية وجوههم الحقيقية"، بحسب التلفزيون الرسمي.

وشدد على أن "اتفاق السلالة الحاكمة لدولة الإمارات مع الكيان الصهيوني، خيانة صريحة للقيم الإنسانية والتعاليم والأمة الإسلامية والقضية الفلسطينية".

وحذر قاليباق، باقي دول المنطقة من مغبة السير حذو الإمارات وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

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والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.