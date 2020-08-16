أولى ثمار التطبيع.. اتفاق إماراتي إسرائيلي في أبحاث كورونا

أبوظبي / الخليج 365



قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، إن شركة أبيكس الوطنية للاستثمار (خاصة)، وقعت اتفاقا تجاريا مع مجموعة "تيرا الإسرائيلية"، سعيا لتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا.



ويعد الاتفاق المنشور، مساء السبت، عبر الوكالة، أولى ثمار التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، الذي أعلن الخميس الماضي، بما يشمل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس إدارة أبيكس خليفة يوسف خوري، قوله إن "التعاون مع مجموعة تيرا، يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة، بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية".



ويسعى الاتفاق بجانب أبحاث كورونا، إلى تطوير جهاز للكشف عن الفيروس، للمساهمة في تسريع عملية الفحص وتسهيلها وتوفيرها بدقة عالية للجميع، بحسب الوكالة.



Advertisements

وتعمل شركة "أبيكس" في قطاع الاستثمارات العامة منها القطاع الصحي، الذي ركزت عليه مؤخرا.



في حين تأسست مجموعة "تيرا" عام 2003، كجزء من معهد "وايزمان" للعلوم في إسرائيل، ولديها استثمارات في البحث والتطوير.



والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسراذيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".



وعقب إعلان ترامب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.