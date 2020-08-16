العراق.. مقتل امرأة وإصابة رجلين بانفجار في كركوك

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل امرأة وإصابة رجلين، الأحد، في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة كركوك الغنية بالنفط، شمالي البلاد.

وقال المصدر، وهو ضابط برتبة ملازم أول في شرطة كركوك، للأناضول، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون، انفجرت في بلدة الرياض (45 كم غرب مدينة كركوك مركز المحافظة)".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن "امرأة قتلت وأصيب رجلان جراء الانفجار"، مشيرا إلى أن قوات الأمن وسيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

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ورجح المصدر وقوف مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وراء الهجوم.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.